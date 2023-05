Dalle colonne de La Nazione il vescovo di Livorno si scaglia contro l’utero in affitto e contro quelli che ritiene essere i suoi “sponsor” e dice: “Faccio fatica a riconoscere questa sinistra“. Monsignor Simone Giusti scaglia dunque il suo “anatema” contro l’universo prog che ricuserebbe la fecondazione naturale. L’esponente massimo della Chiesa livornese ha detto: “Oggi si è di sinistra se si è a favore della procreazione medicalmente assistita in provetta, semmai eterologa e si tace dei metodi naturali per la fecondazione, i quali fra l’altro costano poco nulla e sono più efficaci di quelli chimici-farmaceutici”.

Il vescovo di Livorno contro l’utero in affitto

E ancora: “Oggi sei di sinistra se sei a favore dell’utero in affitto e di una mercificazione del figlio e si tace sull’affido familiare aperto a tutti al di là di qualunque orientamento sessuale”. Il claim è “Oggi sei di sinistra se…” e Giusti parla delle radici che vedevano “l’etica comunista e quella cristiana con tantissimi punti in comune. Sono cresciuto tra le Acli con la sede della Dc e la casa del popolo con la sede del Pci. Avversari ma entrambi popolari, non per nulla il partito comunista faceva del proletariato il proprio vessillo“.

L’etica comunista che ormai non esiste più

E in chiosa: “Faccio fatica a riconoscere in questa sinistra occidentale gli eredi dell’antico partito comunista. Oggi sei di sinistra se sei a favore di tutti gli anticoncezionali e i vari sistemi abortivi presenti sul mercato, ma non si parla mai dei metodi naturali che insegnano a conoscere il proprio corpo, la propria sessualità e quindi periodi di fertilità e di infertilità e sono gratuiti”.