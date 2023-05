Il vestito dell'incoronazione di Camilla ed il dettaglio che la lega a Diana

Come una sorta di “fantasma” che non vuole e che non potrà mai sparire: spicca il vestito dell’incoronazione di Camilla e con esso il dettaglio che la lega a Diana. Il dato per cui oggi Carlo III sarà protagonista ma non in senso assoluto della fastosa cerimonia emerge proprio dalla figura della consorte Camilla, regina a tutti gli effetti e non più solo regina consorte.

Camilla ed il dettaglio che la lega a Diana

Era stata la Regina Elisabetta, in occasione del Giubileo di Platino, a stabilire che Camilla diventasse regina consorte e che quindi venisse incoronata nell’Abbazia di Westminster accanto al marito. E il vestito scelto? Lì tutto diventa ricorrente e se Buckingham Palace ha mantenuto il riserbo fino a ieri del nuovo stile di Camilla è trapelato qualcosa. E i media hanno ipotizzato che Camilla sceglierà un abito bianco o avorio, i colori storicamente associati alla regalità. Il Telegraph in particolare aveva rivelato anche il nome dello stilista: Bruce Oldfield, che in numerose occasioni ha già vestito l’attuale regina.

Stilista di star e reali come Rihanna e Noor

Era già successo per una famosa copertina di Vogue. Oldfield è nato nel 1950 ed è uno stilista britannico di origine giamaicane che annovera tra le sue clienti Rihanna e regine come Noor di Giordania. Nel 1990, Oldfield venne nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per il suo impegno nella moda. E perché ci sono state tante reazioni social alla notizi che Oldfied dovrebbe vestire Camilla? Semplice, netto e per certi versi inquietante: Bruce Oldfield era anche uno degli stilisti più amati da lady Diana.