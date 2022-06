Il vestito midi a fiori (e basso di budget) di Belén è l’outfit perfetto per l’estate

In vacanza con la famiglia in una villa da sogno, Belén Rodriguez ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti in cui si mostra con un abito a fiori.

Dopo essere stati protagonisti, in primavera, degli street style visti nelle principali capitali mondiali della moda, da New York a Parigi, gli abiti con stampa floreale rallegreranno anche i look della stagione più calda dell’anno.

A dimostrare che le fantasie a fiori saranno una delle tendenza dell’estate 2022 è (anche) Belén Rodriguez.

Belén Rodriguez, la vacanza con la famiglia dopo Le Iene

Dopo aver concluso la sua avventura a Le Iene accanto a Teo Mammuccari, la presentatrice argentina sta trascorrendo le vacanze con la famiglia in una villa da sogno, dalla quale condivide alcuni scatti con i numerosi fan. E il protagonista di alcuni di essi è proprio un abito a fiori.

Il vestito a fiori di Belén Rodriguez per l’estate 2022

Già in passato Belén Rodriguez aveva dimostrato di amare gli abiti floreali, mini o lunghissimi, e per l’estate 2022 non si è smentita, scegliendo un vestito midi (a basso budget) con fiori bianchi su fondo verde e uno spacco vertiginoso.

Sandali bassi con l’abito firmato Shein

Belén Rodriguez ha deciso di abbinare il capo, ideato dal marchio Shein, con un paio di sandali beige bassi e intrecciati sulla caviglia.

