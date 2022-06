Il viaggio degli eroi, al cinema la favola degli azzurri dell’82

Roma, 11 giu. (askanews) – “Campioni del Mondo!”: questa frase scandita tre volte dall’indimenticabile voce di Nando Martellini fa vibrare ancora i cuori, non solo di chi ha passione per il calcio, ma di tutti gli italiani. Si intitola “Il viaggio degli eroi”, l’evento speciale al cinema il 20, 21 e 22 giugno, con la coinvolgente interpretazione di Marco Giallini. Un percorso a tappe, 11 momenti cruciali, come i calciatori che scendono in campo per affrontare l’avversario.

Un modello che è stato chiamato il Viaggio dell’Eroe che si realizza quando la storia diventa mito.

I capitoli sono impreziositi dalle animazioni di 11 dei più

grandi illustratori italiani, coordinati artisticamente DA Roberto Recchioni.

Una favola di riconoscenza e di riscatto, che vede fra i

protagonisti Enzo Bearzot: commissario tecnico, mentore e padre

putativo di quei giocatori che fecero l’impresa. Non era alla

ricerca del consenso, ma aveva come priorità la lealtà, il

rispetto e la coesione della sua squadra.

La chiamarono ironicamente “l’Armata Brancabearzot”, ma alla fine diventò una famiglia. Questi valori, propri dello sport, furono condivisi anche dai tifosi e da tutti gli italiani, in un periodo storico difficile, un momento di profonda crisi economica e sociale. Questa vittoria costituì il motore propulsore capace di dare nuova linfa e consentire all’Italia di superare uno dei momenti più bui.