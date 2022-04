Il Viaggio della Musica cambia giorno e andrà in onda di lunedì: partenza flop per lo show

Iniziato con ascolti molto bassi, il Viaggio della Musica è stato sospeso per una settimana e tornerà in onda lunedì 11 aprile.

Lo show musicale Il Viaggio della Musica andato in onda su Italia Uno e realizzato in compartecipazione con Battiti Live ed MSC Crociere, salta un turno, cambia giorno e va in onda tra due settimane (probabilmente) a causa dei bassi ascolti: dall’ultimo aggiornamento dell’EPG del Biscione da giovedì 7 aprile torneranno infatti i film in prima serata.

Il Viaggio della Musica cancellato

Secondo i dati Auditel registrati il 31 marzo 2022, la trasmissione ha infatti totalizzato soltanto il 3.9% di share tenendo davanti allo schermo soltanto 798 mila spettatori. Un risultato troppo basso che avrebbe spinto l’azienda a sospendere per una settimana il programma condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

Originariamente pensato in quattro puntate a cui sarebbe seguito un Best of, si tratta di un viaggio in quattro porti del Mediterraneo (Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia) con le esibizioni di decine di artisti italiani e internazionali.

Nella prima puntata hanno per esempio cantato, tra gli altri, Achille Lauro, Fedez, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Kungs, Dargen D’Amico, The Kolors, Irama e Sophie and the Giants.

Il Viaggio della Musica cancellato: il 7 aprile ci sarà un film

A chiasire se Mediaset avesse intenzione di trasmetterlo più avanti o cancellarlo è stato lo stesso De Vitis, il quale ha chiarito che lo show salterà una settimana di programmazione (quella del 4-10 aprile) e tornare in onda di lunedì a partire dall’11 aprile.

Il prossimo giovedì Mediaset ha invece previsto il film RED 2, l’action movie con Bruce Willis del 2013.