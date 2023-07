Il vice premier russo ispeziona i danni al ponte di Kerch

Milano, 18 lug. (askanews) – Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin, incaricato di sovrintendere alle riparazioni del ponte di Crimea, come quando fu colpito per la prima volta nell’ottobre 2022, ha ispezionato i danni causati da un attacco di droni navali ucraini. Il ponte di Crimea attraversa lo stretto di Kerch, collegando la Russia con la Crimea, una penisola ucraina annessa nel 2014, e rappresenta una via di rifornimento chiave per le forze russe nell’Ucraina meridionale. “Il traffico veicolare sul ponte di Crimea è stato ripristinato nella direzione opposta” su una corsia del ponte, ha dichiarato Khousnullin su Telegram.