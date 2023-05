Il video della confessione di Alessia Pifferi: "Ho fatto una cosa che non dov...

Il video della confessione di Alessia Pifferi: "Ho fatto una cosa che non dov...

Ha toni e contenuti sconvolgenti il video della confessione di Alessia Pifferi ai carabinieri di Milano che la interrogavano: “Ho fatto una cosa che non dovevo fare”. La donna era stata sentita dagli inquirenti subito dopo il ritrovamento del cadaverino di sua figlia che aveva abbandonato per sei giorni da sola a casa per recarsi dal suo fidanzato a trascorrere un fine settimana del tutto incurante che potesse morire.

Il video della confessione di Alessia Pifferi

Diana era morta di stenti ed Alessia sarebbe stata indagata ed incarcerata. La piccola vittima aveva quasi un anno e mezzo e sua madre aveva detto ai militari: “Non pensavo potesse morire, pensavo più a un malore dovuto ad altro, ero preoccupata e agitata ma sono rimasta fuori”. E ancora, in quella narrazione horror: “Il lunedì mattina sono tornata a casa Diana era nel suo lettino senza pannolino. Quando l’ho vista mi sono spaventata, aveva mani e piedi viola, sono andata nel panico. L’ho presa e le ho fatto un massaggio cardiaco ma nulla”.

I fine settimana con l’ex e Diana sola a casa

In una seconda parte dell’interrogatorio la donna ha raccontato del suo rapporto con l’ex, Angelo Mario. Di quello e dei fine settimana trascorsi dal venerdì sera al lunedì mattina. Ecco, durante quei giorni Diana veniva lasciata sola a casa con due biberon di latte e quattro bottigliette d’acqua. Il video è stato mostrato in esclusiva da “Quarto Grado”.