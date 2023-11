Il video della VII brigata israeliana, la guerra come la playstation

Milano, 10 nov. (askanews) – Sembra la playstation ma è tutto drammaticamente vero. L’esercito israeliano ha diffuso il video delle operazioni della settima brigata all’interno di Gaza. Un video montato ad arte nel quale si possono osservare quasi in soggettiva, appunto come in un Call of Duty o in un film particolarmente ben fatto, le diverse azioni dei soldati in una giornata di guerra. Dal tramonto all’alba la VII brigata israeliana – fa sapere l’esercito israeliano – in una giornata ha condotto raid contro una postazione militare di Hamas e un complesso di addestramento situati nel cuore delle aree civili all’interno della Striscia di Gaza. I soldati hanno messo in sicurezza gli edifici e sequestrato dozzine di armi e risorse tecnologiche. Durante il raid le truppe hanno eliminato circa 30 terroristi, comunica l’Idf.

In un’ulteriore operazione, le forze della 7a Brigata hanno condotto un attacco contro una postazione militare del Battaglione “Zabra” di Hamas. I militari hanno scoperto sistemi operativi e di calibrazione per missili antiaerei, risorse tecnologiche, componenti elettronici e diversi documenti di intelligence di Hamas.

Gli stessi carri armati presenti nel video dell’esercito ritornano anche nei video amatoriali girati dall’interno dell’ospedale pediatrico Al Rantisi dove i mezzi israeliani costeggiano minacciosi l’edificio.