Roma, 23 ago. (askanews) – Uno yacht di lusso è affondato a circa 15 chilometri al largo di Catanzaro, in Calabria, come si vede dalle immagini diffuse dalla Guardia Costiera. I quattro passeggeri e cinque membri dell’equipaggio sono tutti stati tratti in salvo dall’imbarcazione di 40 metri che stava navigando da Gallipoli a Milazzo quando è affondata. Sull’incidente, le cui cause non sono chiare, è stata aperta un’inchiesta.

(IMMAGINI GUARDIA COSTIERA)