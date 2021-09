Il video di Martina Luoni, testimonial anti-Covid morta di cancro

Roma, 14 set. (askanews) – Martina Luoni è morta a 27 anni di cancro. Con i suoi appelli sui social aveva sollevato il problema delle cure oncologiche durante la pandemia da Sars-Cov-2, tanto da diventare un testimonial della regione Lombardia in questo video.

Migliaia i follower che sostenevano la “leonessa”, come era chiamata. Nata a Solaro nel 1994 è morta il 13 settembre 2021, per un tumore al colon con cui lottava dal 2018.

Nel 2020 in piena pandemia aveva richiamato l’attenzione sulla situazione di chi come lei stava lottando contro una grave malattia, la difficoltà di curarsi e chiedendo a tutti di rispettare le regole e comportarsi correttamente per evitare il diffondersi del virus.