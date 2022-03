Il video di Zelesnky: “Resto qui, sono a Bankova e non mi nascondo”

Volodymyr Zelesnky torna a ribadire che lui dall'Ucraina non se ne va affatto: “Resto qui, senza nascondermi e senza nessuna paura, sono a Bankova”

Il video, l’ennesimo, pubblicato su Telegram da Volodymyr Zelesnky è chiosato da quella che ormai è la sua frase mantra: “Resto qui, sono a Bankova e non mi nascondo”. Il presidente ucraino è tornato a sbeffeggiare Putin per l’episodio del “microfono con tecnica del chroma key” e si è volutamente filmato in pose dinamiche nel palazzo che ospita gli uffici presidenziali.

Lo scopo è dimostrare non solo che lui genuinamente resta al suo posto, ma che forse altri per dimostrare di essersi e di esserci con il giubilo del popolo devono ricorrere a “trucchetti”.

Resto qui, sono a Bankova, Zelensky su Telegram

Ad ogni modo ha detto Zelensky ironizzando anche sul fatto che “il lunedì è un giorno duro per tutti”: “Rimango qui,rimango a Kiev, a Bankova, senza nascondermi e senza paura di nessuno”.

E poi in chiosa: “Questo serve per vincere questa guerra“. Il video è stato diffuso su Telegram e citato dai media locali nella serata di lunedì 7 marzo. E dai video di Zelensky emerge sempre più prepotente la sua “verve” di ex uomo di spettacolo.

Le skill televisive che Zelensky sta sfruttando bene

Conosce il valore di un’inquadratura dinamica in cui lascia intravedere scorci dei luoghi in cui si trova, sa mettere la sua faccia in primissimo piano a far vedere i segni della tensione, la barba di due giorni e la determinazione, insomma, conosce la mistica del martire braccato e ne fa un uso a volte tattico, altre addirittura strategico.

Solo deu giorni fa aveva mimato il gesto di spostare il microfono per irridere Punti sul presunto episodio di video con chroma key, cioè con sfondo neutro a cui poi si aggiungono persone ed ambienti a piacimento.