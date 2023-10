Il video emozionale della riqualificazione del centro Delphinia a Caivano

Caivano (Na), 19 ott. (askanews) – Un filmato, realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mostra come sarà l’ex centro sportivo Delphinia a Caivano (Na) dopo il progetto di riqualificazione e ristrutturazione, presentato a Palazzo Chigi, a Roma, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

L’intervento dello Stato a Caivano, ha sottolineato Mantovano, è un “modello”; un “progetto pilota” che sarà attuato in altre aree da rigenerare in Italia. Con il sottosegretario erano presenti anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il commissario di governo per Caivano, Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute Spa.

Il progetto di riqualificazione di Delphinia prevede il ritorno alla fruibilità del centro che permetterà di svolgere 41 attività sportive (dai più piccoli ai senior) tra cui piscina, palestra, urban sport come skateboard e arrampicata, tennis e calcio.

Per un costo di circa 9,3 milioni di euro, entro novembre saranno aggiudicati i lavori con una gara d’appalto, i cantieri partiranno il primo dicembre per la consegna dell’opera nel maggio 2024.

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha annunciato che a breve verrà lanciata una “call pubblica per raccogliere manifestazioni d’interesse d’imprese pubbliche e private per contribuire, con sponsorizzazioni e forniture, alla riqualificazione del complesso di Caivano”.