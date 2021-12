Il video israeliano che “mette in scena la pandemia”, ma in realtà è un promo sanitario dello Shamir Medical Center che apre un nuovo reparto covid

Il video israeliano che “mette in scena la pandemia” indigna i bellicosi ambienti no vax della rete, ma i realtà è un promo, il backstage di un video promozionale per il nuovo reparto Covid-19 di un centro ospedaliero israeliano.

Il video israeliano che mette in scena il covid: “piatto ricco” per i no vax del pianeta

Insomma: da un lato ci sono i gonzi talebani che credono come quella sia la prova provata che il Covid sia una messinscena bella e buona, dall’altro c’è il mondo che sa che quello è si un set, ma per pubblicizzare la nascita di un reparto anti covid vero, come vero è il virus che quel reparto deve combattere.

Gira da marzo 2021 il video israeliano che “mette in scena la pandemia” e i social no vax italiani ci cascano

Il video in questione circola da marzo 2021 ed è diventato una specie di “mantra no vax” che da Israele e lungo le vie della rete è arrivato anche in Italia. Dove? Ad esempio sulla pagina Facebook “Basta con il regime tecnocrate-sanitario Viva la Costituzione” (al “tecnocrate-sanitario” sei trilioni di sinapsi si uccidono col gas) che in un post del 7 dicembre 2021 posta questo commento a corredo: “Qui invece abbiamo una bella messa in scena, molto intensa, anzi, intensiva”.

Uno spot per un nuovo reparto allo Shamir Medical Center: ecco cos’è il video israeliano che “mette in scena la pandemia”

La realtà è molto più semplice e terribile purtroppo e come al solito l’ha pazientemente spiegata Open: quello è il “backstage” di un video promozionale del nuovo complesso del Shamir Medical Center, ottenuto grazie alla conversione del parcheggio sotterraneo. Quindi il fatto che lì non si vedano molte tute protettive e si vedano fotografi non è la prova di un “gombolotto” preso in castagna mentre spaccia la bufala della “falsa pandemia”, ma solo la procedura di un set in cui la bufala diventa boomerang e come al soliti ba a sbattere addosso a gengive no vax.