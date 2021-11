Il video messaggio di Liliana Segre a Giovanni Caccamo nel nome di Battiato

Il video messaggio della senatrice Liliana Segre a Giovanni Caccamo nel nome di Battiato. "La tua musica per me è stata come una carezza"

Arriva il commovente video messaggio di Liliana Segre a Giovanni Caccamo nel nome di Franco Battiato: nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno la senatrice ha infatti elogiato l’opera del cantante esploso a Sanremo 2015. Un vero “scoop” per il programma condotto dalla brava Serena Bortone, che nel corso dell’ultima puntata ha avuto come ospite proprio Giovanni Caccamo.

Sorpresa in tv, arriva il video messaggio di Segre a Caccamo

Il giovane cantante si è raccontato nello studio di Oggi è un altro giorno ed ha ricordato l’indimenticabile maestro Franco Battiato. Perché? Perché fu proprio Battiato a scoprire e lanciare Caccamo con quella che forse fu una delle sue ultime azioni di talent scouting direttamente condotte da lui.

“La tua musica è stata una carezza”, il toccante video messaggio di Segre a Giovanni Caccamo

La sorpresa quando a traino di questo ricordo è arrivato il video messaggio della senatrice Segre è stata grande.

Ha spiegato la Segre con candore e convinzione: “La tua musica e le tue parole per me sono state una carezza”. Caccamo aveva acquistato notorietà dopo aver vinto nella sezione Nuove Proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano “Ritornerò da te”. Poi era arrivato al terzo posto al Festival di Sanremo 2016, quando ormai faceva parte della categoria Big. In quell’occasione aveva cantato il brano “Via da qui”, cantato insieme a Deborah Iurato.

Caccamo promuove il nuovo album e gli arriva il video messaggio di Liliana Segre

In questi giorni Caccamo sta invece promuovendo un nuovo singolo e un nuovo album. E nel corso delle fasi di esordio della sua scintillante carriera Caccamo aveva instaurato un lungo e sincero rapporto con la senatrice Segre, oltre che con il suo maestro e scopritore Franco Battiato. E quel rapporto con la Segre si è sostanziato in trasmissione da Serena Bortone con il video messaggio a sorpresa e le parole di elogio per la sua musica.