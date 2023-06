Il video promozionale del Titan: così invitava a scoprire il Titanic

Roma, 21 giu. (askanews) – Ecco il video promozionale di OceanGate Expeditions che invitava a partecipare alla spedizione di ricerca del Titanic a bordo del sommergibile turistico Titan.

Il Titan è scomparso a quasi 4.000 metri di profondità nell’Atlantico settentrionale con a bordo cinque passeggeri. È corsa contro il tempo per trovarli e salvarli.

Secondo OceanGate, il Titan è uno dei 5 sommergibili con equipaggio al mondo in grado di raggiungere il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità. Secondo il sito della società, Oceangate ha completato 14 spedizioni fra Pacifico, Atlantico e golfo del Messico. I biglietti per il relitto del Titanic costano 250mila dollari, il viaggio ha una durata prevista di una settimana. Ogni immersione impiega da sei a otto ore per raggiungere il relitto, esplorarlo e tornare verso la superficie.