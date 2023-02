Il video su TikTok, con la fionda in classe ad 11 anni: un nuovo caso Finatti?

Il video su TikTok glielo stava facendo un compagno di banco con il suo cellulare e lui era con la fionda in classe ad 11 anni: quello che sembra essere di fatto un nuovo caso Finatti sta facendo molto discutere sui social.

Un caso molto simile a quello della professoressa Maria Cristina Finatti, centrata da alcuni pallini sparati da una pistola flobert da alcuni suoi studenti di una superiore di Rovigo.

Con la fionda in classe ad 11 anni

In questo caso invece siamo in un istituto comprensivo di Ancona, dove il ragazzino in questione quella pericolosissima “arma” la stava usando per lanciare una gomma e si faceva riprendere dal suo compagno di classe, rigorosamente in possesso di un cellulare e diligentemente loggato su TikTok.

Lo storico è quello per cui un professore stava spiegando in classe e un alunno nei banchi delle retrovie, 11 anni, si stava divertendo ed armeggiando una fionda, utilizzata per lanciare la gomma. In quel frangente, come spiega Leggo, “l’amichetto lo riprende con il cellulare e il video finisce su TikTok, arrivando fino alla preside della scuola”.

La reazione della dirigente scolastica

Ovviamente è una bravata ma il germe del fatto deprecabile c’è e resta tutto.

A che a considerare che stavolta i protagonisti sono due alunni della prima media di un istituto comprensivo di Ancona. L’episodio ha innescato la reazione delle dirigente scolastica che per far luce sull’accaduto ha indetto un consiglio di classe straordinario “per motivi disciplinari”.