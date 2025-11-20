Il violinista Alessandro Quarta fa vibrare "I 5 ELEMENTI"

Milano, 20 nov. (askanews) – Sa far vibrare in un modo unico le corde del violino, Alessandro Quarta ha pubblicato “I 5 ELEMENTI”, la rimasterizzazione del suo celebre album. Definito dalla Cnn un genio musicale e premiato a Montecitorio come eccellenza italiana nel mondo per la musica, Quarta mette in luce sia il potere positivo che la forza distruttiva insiti nei 5 elementi e in ultima analisi della natura stessa.

“Se dobbiamo dirla tutta, la natura è la mamma della musica, perché i musicisti, in questo caso io, io sono un violino, o meglio, io sono un albero. L’archetto è un albero, i crini sono i crini di cavallo, della corda del cavallo, più in natura di questo. La natura suona risuona e ovviamente risuona anche in questo in quest’album rimasterizzato con questo suono perché si sente l’aria che ci tra le note, Mozart diceva che la musica sta tra le note, ecco la natura ci ricorda che è stata la prima la prima la compositrice a cui tutti i compositori si sono ispirati e quindi ricordiamoci sempre che un violino è sempre un albero che vive”.

L’album, interamente strumentale, vede il violino solista dialogare con l’Orchestra de I Solisti Filarmonici Italiani e il pianoforte suonato da Giuseppe Magagnino, creando un tessuto sonoro ricco di sfumature e profondità evocative. “Per quanto mi riguarda odio le parole nella musica, tolta l’opera e qualche canzone, per il resto le parole mi danno fastidio. Sono cresciuto sin da bambino con la musica strumentale quindi ormai credo al significato di una musica strumentale oggettiva e emotiva. Se devo far provare, vedere un’immagine senza le parole e con la musica, la musica strumentale arriva dove le parole non possono arrivare. Del resto l’opera I 5 elementi parla delle due emozioni di cui noi siamo fatti, la gioia e il dolore. Tutti noi proviamo queste due emozioni causate da motivi diversi ovviamente in ogni giornata. Dove arriva la musica strumentale non arriva la parola. La musica la devo vedere e ogni brano è una colonna sonora a un qualcosa che io sto provando ma che anche tu stai provando o hai provato. Quando la musica la vedi allora non ha confine”.