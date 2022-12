Il virologo Andrea Crisanti bacchetta Sergio Mattarella, risultato positivo al Covid

Nella giornata di ieri il Colle ha confermato che Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone.

Ecco le parole del comunicato stampa in merito alla positività di Mattarella:

A poche ore dalla brutta notizia, ad esprimersi nel merito è stato il noto virologo Andrea Crisanti, da poco entrato nel Parlamento.

Intervistato a proposito dall’agenzia DIRE, il virologo ha bacchettato il presidente della Repubblica, che proprio pochi giorni fa ha preso parte alla Prima della Scala dov’era presente anche Giorgia Meloni. Al grande evento, il politico si è presentato senza mascherina:

Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione della prima al teatro ‘La Scala’, questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste