Il visto K cinese: un'opportunità per attrarre professionisti STEM globali in un contesto di cambiamenti nell'immigrazione statunitense

Il nuovo visto K della Cina è progettato per attrarre talenti globali nei settori STEM, mentre le normative sull'immigrazione negli Stati Uniti si fanno sempre più restrittive.

In un passo significativo per rafforzare la sua posizione nel panorama tecnologico globale, la Cina ha annunciato l’introduzione di un nuovo visto progettato per attrarre professionisti stranieri nei settori delle scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Questo nuovo visto K, operativo da mercoledì, arriva in un momento in cui gli Stati Uniti hanno inasprito i requisiti di idoneità per il visto H-1B, tradizionalmente una via principale per i lavoratori qualificati nel settore tecnologico.

Iniziativa del governo cinese riflette il suo impegno a rafforzare la competitività della nazione nelle discipline STEM promuovendo la collaborazione internazionale.

I fatti

Il visto K, presentato dal Consiglio di Stato cinese, fa parte di una strategia più ampia volta ad attrarre talenti stranieri nel paese. Secondo Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, l’obiettivo principale di questo visto è facilitare “scambi e cooperazione” tra professionisti STEM a livello globale. Questa iniziativa rappresenta un cambiamento nell’approccio della Cina nei confronti dei talenti stranieri, passando da una storia di perdita dei migliori cervelli verso le nazioni sviluppate a un focus sulla retention delle competenze locali, attirando al contempo abilità internazionali.

Benefici del visto K

Uno dei vantaggi più significativi del visto K è la sua struttura flessibile. A differenza dei precedenti programmi per lavoratori qualificati, questo visto non richiede sponsorizzazione da un datore di lavoro, rendendo più semplice per laureati di università riconosciute e giovani professionisti nei settori STEM fare domanda. Questa modifica è particolarmente allettante per i potenziali migranti che cercano opportunità senza le complessità della dipendenza dal datore di lavoro. Edward Hu, direttore di Newland Chase a Shanghai, ha osservato un aumento dell’interesse per questo visto, notando un incremento del 30% delle richieste da agosto.

È interessante notare che il visto K sembra risuonare fortemente con candidati provenienti da India, Sud-est asiatico, Europa e Stati Uniti. Hu descrive questo visto come una “mossa strategica” che colma una lacuna nel sistema di acquisizione dei talenti della Cina, complementando il visto R esistente, che si rivolge a esperti altamente qualificati che richiedono sponsorizzazione.

Le conseguenze

Nonostante le prospettive promettenti del visto K, diverse sfide rimangono per la Cina nella sua ricerca di espandere il proprio bacino di talenti. Sebbene siano stati compiuti passi per rendere il paese più accogliente verso gli stranieri, esso è ancora indietro rispetto agli Stati Uniti in termini di internazionalizzazione complessiva. Ad esempio, ottenere la cittadinanza in Cina è un processo complesso e raro, e sebbene la residenza permanente sia relativamente raggiungibile, essa viene concessa a un numero limitato di individui rispetto al milione di green card emesse annualmente negli Stati Uniti.

Ambiente lavorativo e barriere culturali

Inoltre, i candidati potenziali potrebbero affrontare sfide culturali e linguistiche nel posto di lavoro. Molte aziende cinesi operano in ambienti in cui il mandarino è la lingua principale, il che potrebbe scoraggiare i professionisti anglofoni. Michael Feller, della consulenza Geopolitical Strategy di Sydney, sottolinea che per la Cina attrarre efficacemente talenti stranieri, le aziende devono offrire ruoli in inglese e adottare orari di lavoro più flessibili. La nota cultura lavorativa “9-9-6”, famosa per le sue ore impegnative, potrebbe costituire un deterrente significativo per i laureati internazionali che cercano un equilibrio più sano tra vita lavorativa e personale.

Implicazioni globali del visto K

Il tempismo dell’introduzione del visto K è particolarmente interessante, poiché avviene dopo la decisione del presidente Donald Trump di imporre normative più severe sul visto H-1B. Sebbene non ci sia una correlazione diretta tra i due eventi, le politiche di immigrazione sempre più restrittive degli Stati Uniti potrebbero avvantaggiare involontariamente altre nazioni, inclusa la Cina, nei loro sforzi di reclutamento. Feller osserva che il lancio del visto K posiziona la Cina in modo vantaggioso nella competizione globale per il talento.

Hu concorda, prevedendo che i recenti cambiamenti nel panorama dell’immigrazione statunitense miglioreranno significativamente l’appeal del visto K, presentandolo come un’alternativa valida per coloro che sono stati colpiti dalle riforme dell’H-1B. La facilità di richiesta del visto K senza sponsorizzazione offre un percorso a basso costo per i talenti internazionali, allineandosi con l’aumento della domanda globale nei campi STEM.