Il volo di espulsione dei migranti all'aeroporto del Guatemala

Città del Guatemala, 24 gen. (askanews) – Il volo di espulsione dei migranti dagli Stati Uniti è arrivato all’aeroporto internazionale La Aurora di Città del Guatemala. A bordo del’aereo militare statunitense partito dall’aeroporto internazionale Laredo in Texas ci sarebbo 75-80 irregolari. Le autorità non hanno specificato se il gruppo di migranti respinto se facesse parte dell’operazione di deportazione lanciata dal presidente Donald Trump. La Casa Bianca ha annunciato il 23 gennaio di aver arrestato e deportato centinaia di migranti con aerei militari. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, in un post su X, pubblicato venerdì ha annunciato che gli Stati Uniti hanno iniziato i voli di deportazione dei migranti. “Il presidente Trump sta inviando un messaggio forte e chiaro al mondo intero: se entri illegalmente negli Stati Uniti d’America, affronterai gravi conseguenze”, ha scritto la Leavitt.