Il Volo esegue l'Inno di Mameli alla finale delle ATP Finals 2025

Torino, 17 nov. (askanews) – Il Volo ha aperto la finale delle ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena di Torino intonando l’Inno di Mameli davanti a un pubblico gremito. Gli spalti illuminati dal tricolore e l’atmosfera carica di emozione hanno accompagnato le voci del trio, che ha trasformato il prepartita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un momento spettacolare.

Il Volo prosegue il tour europeo con 13 tappe nelle principali capitali, prima del ritorno in America Latina a marzo 2026 e del tour nei palasport italiani previsto per dicembre 2026.