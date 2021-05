Il Volo ritornano live a Verona con un tributo a Ennio Morricone

Grande attesa per il ritorno dal vivo de Il Volo, il prossimo 5 giugno all'Arena di Verona con un tributo al maestro Ennio Morricone

“Finalmente si canta!”: è la frase di Piero Barone in occasione della presentazione del tributo a Ennio Morricone. Essa anticipa di fatto il tanto agognato ritorno del trio canoro nel prossimo live all’Arena di Verona. Dopo troppi mesi di silenzio, il 5 giugno i tre giovani tenori si esibiranno infatti dal vivo nella splendida location veneta, scelta per ragioni di sicurezza al posto di piazza Pio XII e della basilica di San Pietro, come annunciato alcuni mesi fa.

“Il progetto più bello della nostra carriera” lo ha di fatto definito Ignazio Boschetto. Mentre Gianluca Ginoble descrive il loro prossimo concerto come “un grande viaggio tra le note del Maestro, una grande avventura”.

Il Volo pronti per il live a Verona

Sui loro profilo social ufficiale, i tre cantanti precisano all’unisono:

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, sabato 5 giugno apriremo la stagione 2021 dell’arena di Verona con un concerto-evento che sarà un tributo al maestro Ennio Morricone, il più geniale compositore del Novecento a cui abbiamo già reso omaggio durante il Festival di Sanremo. Siamo molto felici di avere nuovamente al nostro fianco per quest’occasione il Maestro Andrea Morricone. Dirigerà l’orchestra il Maestro Marcello Rota. L’evento sarà trasmesso in prima serata su RAI 1 e negli Stati Uniti dalla PBS ed i i biglietti per partecipare all’evento saranno in vendita a partire da venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.00 su www.ticketone.it. Siamo emozionatissimi all’idea di salire ancora sul palco dell’Arena, un palco che ci è particolarmente caro e che ci emoziona sempre quasi come fosse la prima volta.