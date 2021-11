“Il Volo sings Morricone”: l’album omaggio del Volo al Maestro

Roma, 3 nov. (askanews) – Un viaggio-omaggio al Maestro Ennio Morricone. “Il Volo Sings Morricone”: è il nuovo album del Volo, in uscita venerdì 5 novembre (Epic/Sony Music) e dedicato al grande Maestro.

Un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi.

“Ci teniamo a precisare il titolo di questo progetto, di questo album.

Il Volo sings Morricone, non stiamo celebrando solo l’opera di un uomo, ma ci siamo immersi in un genere a sè. Morricone è un genere a sè”, spiega ad askanews Piero Barone.

Un viaggio che rappresenta un tuffo nel passato, ma per parlare alle nuove generazioni. “Questo è il nostro più grande obiettivo: poter riportare le melodie del passato e farle conoscere alle nuove generazioni, alle persone della nostra età – prosegue Gianluca Ginoble -.

È un tuffo nel passato per le persone cresciute con queste grandi melodie. Il Maestro Morricone ha incantanto tutte le generazioni nell’arco di oltre 50 anni di carriera; questo è un omaggio per portare più in alto la musica del grande maestro”.

Un messggio, quello di Morricone, ancora valido: “Il messaggio che ci portiamo dietro – prosegue Piero Barone – è il consiglio più grande è quello che ci ha dimostrato durante il nostro percorso. Nel 2011 abbiamo trascorso un anno intero dentro questi studi e per un anno abbiamo incrociato il Maestro, che ci ha lasciato è determinazione, disciplina e studio”.

E il prossimo anno uina grande tournée. Da marzo, dagli Stati Uniti. “Dopo due anni di stop, ripartire in tour il prossimo anno è qualcosa che ci dà ossigeno perché per noi artisti poterci esibire è la massima espressione dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni. Non vediamo l’ora che arrivi marzo”, conclude Ignazio Boschetto.