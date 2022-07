Il volto della Legione Straniera su Youtube è il “Major Gérald”

Roma, 12 lug. (askanews) – Il Major Gérald è il volto più famoso della Legione straniera su internet. In meno di tre anni i suoi video su Youtube, nei quali insegna le arti della difesa o fa lezioni di fitness, hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. Il 49enne militare francese si è guadagnato così le copertine delle riviste di settore e adesso per strada la gente gli chiede un selfie. Eppure non è ferratissimo con i social network: “Non ho Facebook, non ho nemmeno Instagram, ho solo un canale personale su Youtube, ma non sono un vero navigatore di internet, anche se ora guardo dei video quando ne ho bisogno.

Ma quando il collega alla comunicazione è venuto con me con questo progetto… Era abbastanza scettico e sopreso, è stata una sorpresa!”, ha raccontato in un’intervista a France Presse.

“Guardi il primo video che abbiamo fatto, arrampicarsi sulla corda per le persone che non riescono. Iniziamo proprio dalle basi perché sappiamo che le persone che si uniscono all’esercito non sono dei super commando, dobbiamo allenarli e dare loro le basi dall’inizio.

In ogni caso, un campione non è un campione subito”, ha aggiunto.

Il segreto del suo successo? L’essere genuino: “Mi presento come sono giorno dopo giorno. Non cerchiamo di cambiare niente con questi video, li presento, mi filmano così come sono e alcune persone lo apprezzano. Non vogliamo esagerare su niente, siamo naturali”.

Un successo confermato dal boom di iscritti sulla pagina Youtube, secondo canale più seguito delle Forze armate nel Paese. I suoi video funzionano anche e soprattutto per il reclutamento: “Funziona. Il piede è stato messo nella staffa e soprattutto, quando ha portato al reclutamento, quando le persone si sono presentate per l’arruolamento, nel protocollo delle domande, la domanda che veniva spesso fatta è ‘dove hai sentito parlare della Legione straniera?’ e credo che nel 2021, quasi otto domande su 10 il candidato abbia risposto ‘Grazie ai video del Maggiore Gérald”, ha concluso.