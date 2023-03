Ilaria Alpi: Verini (Pd), 'interrogazione a governo e Copasir su struttura segreta'

Roma, 31 mar (Adnkronos) – "Il servizio pubblicato oggi dal giornale TPI, che squarcia e disvela un quadro agghiacciante, legato all’operato, per lungo tempo, di una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, ( una struttura che avrebbe raccolto – con complicità anche di altissimo livello istituzionale e di settori degli stessi servizi segreti – la oscura attività di Gladio) richiede un immediato intervento del Governo e del Parlamento". Lo dice il senatore del Pd Walter Verini.

"Questa struttura, secondo la documentata ricostruzione del giornale, potrebbe avere avuto ruoli perfino in alcune delle pagine più oscure e sanguinose della storia, come la guerra contro il magistrato antimafia Falcone, poi ucciso nell’attentato di Capaci e come l’omicidio in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin -prosegue Verini-. Presenteremo una immediata interrogazione al Governo e chiediamo che anche il Copasir si attivi subito".

"La ricostruzione del giornale, ripetiamo, svela un quadro agghiacciante che impone chiarezza e trasparenza. Ancora una volta si conferma come ferite drammatiche che hanno insanguinato la storia dell’Italia siano state prodotte da criminalità organizzata e mafie, da terrorismo in particolare della destra estrema, da pezzi e complicità di settori dello Stato, anche ad alti livelli”, conclude il senatore del Pd.