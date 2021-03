Covid, Ilaria Capua: “Impareremo a convivere con questo virus”

La virologa Ilaria Capua ha dichiarato che il Covid non andrà via del tutto: “Impareremo a convivere con questo virus”, le sue parole.

Il Coronavirus verrà eliminato del tutto o continuerà a circolare? A rispondere a questa domanda la virologa Ilaria Capua che intervistata al programma di attualità “Di Martedì” in onda su La7 ha messo in evidenza come il Covid-19 continuerà a rimanere in circolo sviluppandosi nella sua fase endemica.

La soluzione secondo l’esperta è dunque quella di vaccinarsi al fine di limitare la sua trasmissione.

“Impareremo a convivere con il virus anche senza vederlo, avremo dei cluster di mortalità qua e là, ma non sarà un problema”, ha aggiunto Ilaria Capua. L’esperta ha poi concluso positivamente mettendo in evidenza come non potrebbe mancare molto prima di vedere la legge in fondo al tunnel: “Ci vuole ancora un po’ di pazienza e ne veniamo fuori.

Se sbagliamo rischiamo il tracollo”.

“No, il Covid non andrà via e diventerà endemico, la sua circolazione è attiva, il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione”, a sostenerlo la virologa Ilaria Capua che durante il suo intervento alla trasmissione “DiMartedì” ha evidenziato come il Coronavirus non andrà mai via del tutto, pur non dimenticando di evidenziare come la campagna vaccinale in corso sia quanto mai cruciale in questo periodo.

“Dobbiamo ricordarci che siamo in presenza di una variante molto contagiosa, quella inglese, ma dobbiamo guarda il bicchiere mezzo pieno. Altri paesi europei hanno avuto oltre 1000 morti al giorno, in Italia non ci sono mai stati. C’è un aumento del contagio, ma per fortuna da noi il dato dei decessi è stazionario e mi auguro che presto la curva dei ricoveri inizierà a crollare”, ha dichiarato la virologa che ha poi aggiunto: “Ci siamo accorti che l’immunità di gregge si può calare anche all’interno di una fascia di persone, cioè se scorporiamo il sottoinsieme delle persone più a rischio e le vacciniamo tutte, potremmo dire che abbiamo l’immunità di gregge in quella fascia. Di conseguenza arrestiamo le morti”.