Ilaria Capua: “Covid in un recinto, occhio all’inverno quando tirerà ancora qualche calcio ma diventerà come un'influenza e la vita va verso la normalità”

Ilaria Capua non ha dubbi: “Il Covid è in un recinto, occhio all’inverno ma la vita va verso la normalità”. In collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 la virologa e direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida ha fatto il punto della lotta al coronavirus.

E la sua analisi non ha affatto cassato la vigilanza attiva sul covid, ma ha offerto interessanti spunti di ottimismo. Il sunto è bello e di sintesi: il peggio è ormai passato.

Ha detto la Capua con una metafora di “governo” di una bestia selvaggia: “Siamo riusciti a mettere nel recinto il virus.

Tirerà ancora qualche calcio questo inverno, ma la vita può tornare alla normalità. Questo virus si comporterà come un’influenza”. La Capua era in vena di metafore ed ha proseguito con una di tipo stradale, quella per cui la pandemia trova ormai tutti semafori rossi e non trova più sbocchi.

Ed ha spiegato: “I fenomeni pandemici hanno una fase di attacco violento dove trovano tutti i semafori verdi, perché le persone non hanno anticorpi, non hanno strumenti per proteggersi.

Gli unici che avevamo erano appunto le mascherine e il distanziamento sociale”. E la svolta? Ovvio, l’ha data il vaccino.

Ha chiosato la virologa: “Adesso noi in Italia siamo con una percentuale di vaccinati molto alta e quindi finalmente siamo riusciti a metterlo nel recinto. Che cosa significa? Non significa che il virus andrà via, il virus si sta endemizzando quindi sta passando dalla fase pandemica ‘di attacco’ alla fase endemica che è di circolazione virale ‘sottotraccia’ come tante altre malattie”.