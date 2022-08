Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi

Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro saranno candidati alle elezioni con Sinistra Italiana e Verdi. L'annuncio ufficiale.

Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale, e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che ha lottato a lungo per avere giustizia per il fratello, saranno candidati alle elezioni del 25 settembre con l’alleanza Verdi e Sinistra Italiana.

Aboubakar Soumahoro, sindacalista ivoriano naturalizzato italiano, e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, saranno candidati alle elezioni del 25 settembre con l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Durante una conferenza stampa, lo hanno annunciato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. Soumahoro “da anni difende le persone invisibili, senza voce e dimenticate come le lavoratrici e i lavoratori della filiera agroalimentare e tanti altro dell’era dell’economia digitale“.

Il leader dei Verdi è molto emozionato. “Sono due personalità che saranno candidati nei collegi uninominali e saranno capilista nel proporzionale” ha dichiarato.

Ilaria Cucchi candidata alle elezioni

“Ho trattato con molta determinazione per un collegio per Cucchi. Siamo orgogliosi che abbiano accettato di guidare le nostre liste. Per noi rappresentano la possibilità di raccontare non solo storie o un’altra idea dell’Italia, ma la possibilità di costruirla insieme” ha dichiarato Fratoianni.

Ilaria Cucchi è la sorella di Stefano Cucchi, geometra romano di 31 anni ucciso nel 2009 mentre si trovava in custodia cautelare dopo essere stato fermato per spaccio di droga. La donna si è sempre battuta per la verità e per ottenere giustizia per il fratello, fino alla condanna definitiva per i carabinieri ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale.