Ilaria Cucchi: inaccettabile trattamento a studenti a La Sapienza

Roma, 26 ott. (askanews) – “I nostri ragazzi sono gli stessi studenti che ieri alla Sapienza sono stati affrontati come terroristi per il semplice fatto che essi, poveri, credevano di avere ancora il diritto di protestare, di far sentire la loro voce, in modo del tutto pacifico, oltretutto. Inaccettabili invece i modi violenti e disumani con i quali sono stati trattati loro. Immagini brutali che non avrei mai voluto vedere e davvero intollerabili, che hanno avuto come teatro un luogo per me sacro: l’università”: così Ilaria Cucchi, senatrice eletta nelle liste di Verdi e sinistra italiana (Gruppo Misto), al suo primo intervento in aula in vista del voto di fiducia al Governo Meloni.