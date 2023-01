Ilaria D'Amico, il suo show chiude i battenti: la drastica scelta della Rai

Lo share poco soddisfacente ottenuto dal talk Che c’è di Nuovo, condotto da Ilaria D’Amico, avrebbe fatto sì che la Rai decidesse di chiudere subito i battenti.

Ilaria D’Amico: chiude lo show

L’inizio del nuovo anno non ha portato novità particolarmente positive per Ilaria D’Amico che, a quanto pare, ha visto chiudere il suo nuovo talk in un batter di ciglia. Il programma di approfondimento trasmesso in prima serata non avrebbe ottenuto i risultati di share sperati e anche nella puntata con ospite Wanna Marchi avrebbe guadagnato appena il 2,5% di share, spingendo il direttore Rai Antonio Di Bella a prendere la decisione di sospenderlo a tempo indeterminato.

Stando a quanto riporta Davide Maggio la Rai indenderebbe concedere alla presentatrice un’ultima puntata conclusiva prima di farla congedare definitivamente dai telespettatori. Al momento sulla questione non vi sono conferme, e Ilaria D’Amico non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione.

“Quando la Rai è arrivata con l’idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell’informazione sono stata felice”, aveva dichiarato la conduttrice prima della messa in onda dello show (in onda solamente dal 27 ottobre scorso).

Al momento non è dunque dato sapere quali saranno i prossimi progetti lavoriti della conduttrice e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più.