Ilaria D’Amico, separazione Totti-Ilary: “Lui ha più bisogno di stabilità”

Ilaria D'Amico parla della separazione Totti-Ilary: la conduttrice 'sostiene' Francesco perché anello debole della coppia.

Ilaria D’Amico, da sempre molto riservata in merito alla vita privata, ha epresso il suo parere sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo la conduttrice, il Pupone “ha più bisogno di stabilità“.

Ilaria D’Amico sulla separazione Totti-Ilary

Intervistata dal settimanale F, Ilaria D’Amico si è raccontata a ruota libera. Dal ritorno in tv dopo anni di assenza all’amore per il compagno Gigi Buffon, passando per la separazione dell’estate 2022, ovvero quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In merito al divorzio dei coniugi più amati di Roma, ha tuonato:

“Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse“.

Ilaria, senza troppi giri di parole, ha sottolineato che la Blasi supererà la separazione meglio di Francesco.

Le parole di Ilaria D’Amico

La D’Amico ha proseguito:

“La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità“.

Ilaria non si è sbilanciata più di tanto, sottolineando che nessuno può giudicare ciò che accade nella vita privata di due persone.

Anche lei e Gigi, ad esempio, sono finiti spesso al centro del gossip per una presunta crisi, ma si è sempre trattato di una semplice chiacchiera da bar. Come mai né lei e né Buffon hanno smentito il gossip? Lui voleva farlo, ma la conduttrice gliel’ha impedito perché “tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero“.

La nuova avventura televisiva di Ilaria D’Amico

Tra qualche settimana, Ilaria tornerà in televisione con un nuovo programma che non ha nulla a che fare con lo sport. Si intitola Che c’è di nuovo e andrà in onda su Rai2. La D’Amico ha dichiarato: