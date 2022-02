Ilaria D’Amico torna a mostrarsi con Buffon: pace fatta tra i due?

Ilaria D'Amico è tornata a mostrarsi in compagnia di Gigi Buffon. Crisi scongiurata tra i due?

Ilaria D’Amico è tornata a mostrarsi accanto al compagno, Gigi Buffon, in occasione della conferenza stampa sul rinnovo con il Parma.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Crisi superata per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile crisi tra i due ma, in occasione del rinnovo del calciatore con il Parma, la conduttrice e sua compagna è tornata a mostrarsi come sempre al suo fianco.

In tanti si chiedono se il gesto possa servire a mettere a tacere le voci in circolazione in merito a una crisi tra i due, ma al momento sulla questione tutto tace.

La storia d’amore e Alena Seredova

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono legati dal 2014 e insieme hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia. L’inizio della relazione tra i due ha generato grande clamore, specie perché all’epoca Buffon era legato a Alena Seredova (madre dei suoi primi due figli, David Lee e Louis Thomas).

In seguito alla vicenda la stessa Seredova ha confessato:

“Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra. Tutto quello che non ti uccide ti fortifica. A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo”.

Oggi la showgirl ha ritrovato la felicità al fianco di Alessandro Nasi.