Ilaria D'Amico: la confessione bollente stupisce Diletta Leotta

Ilaria D’Amico è stata ospite del podcast Mamma Dilettante e ha stupito la conduttrice Diletta Leotta con alcune sue confessioni bollenti.

Ilaria D’Amico: la confessione a Diletta Leotta

Diletta Leotta è incinta della sua prima figlia e, all’interno del podcast Mamma Dilettante, intervista amiche e colleghe del mondo dello spettacolo sui temi relativi alla gravidanza. L’ultima intervistata del format è stata Ilaria D’Amico, a cui la conduttrice ha fatto una domanda relativa ai rapporti intimi in gravidanza. La compagna di Gigi Buffon le ha risposto: “Ma certo di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c’è nessun tipo di problema. Poi forse c’è un momento un po’ strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c’è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire “no”, ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo”. Diletta Leotta a sorpresa le ha risposto: “Io non sono proprio in una fase wow”.

La conduttrice darà alla luce la sua bambina entro la fine di agosto e in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quale nome lei e Karius abbiano scelto per la figlia.