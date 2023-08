Ilaria D'Amico sulla chiusura del suo programma in Rai: "In trappola, sono sc...

Ilaria D'Amico sulla chiusura del suo programma in Rai: "In trappola, sono sc...

Ilaria D’Amico è tornata a parlare della chiusura del suo programma in Rai, Che c’è di nuovo. La compagna di Gigi Buffon sostiene che dopo l’insediamento del nuovo Governo è cambiato tutto e lei, come tanti altri colleghi, sono stati messi alla porta.

Ilaria D’Amico: la verità sulla chiusura del suo programma in Rai

Intervistata dal Corriere della Sera, Ilaria D’Amico si è tolta qualche sassolino dalle scarpe sulla chiusura del suo programma in Rai. Il talk show Che c’è di nuovo andava in scena sul secondo canale della televisione di Stato ed è stato cancellato prima del previsto a causa dei bassi ascolti. La conduttrice e giornalista ha definito il ritorno in Viale Mazzini come “scioccante“. Ha dichiarato:

“Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute. Mi era stato detto che sarei andata in una sera affollata come il giovedì e per questo avrei avuto tutto il tempo per far crescere il programma. Un mese dopo, Orfeo litiga con l’ad e cambia ruolo, e poi cade il Governo. Lì, in Rai, non è che Meloni alza il telefono e dice metti questo o quello, ma parte una sorta di stallo militare e succede a prescindere dagli schieramenti in carica. Improvvisamente, eravamo vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista”.

Ilaria D’Amico fatta fuori dalla Rai dall’oggi al domani

Ilaria è rimasta male per il trattamento ricevuto. Quando il suo programma è partito ha ricevuto “i complimenti dell’editore per le inchieste”. Tutto è andato bene fino alla terza puntata, poi qualcosa è cambiato:

“Ci dicono ‘abbiamo ricevuto pressioni, dobbiamo chiudere'”.

La D’Amico ha perfino accettato di “snaturare il programma per fare più ascolti“, ma non è servito a nulla. Ha ammesso:

“C’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola”.

Gigi Buffon pilastro della sua vita

In questo bruttissimo anno, Ilaria ha avuto un grande punto fermo: Gigi Buffon. Non a caso, ha confessato che non tornerebbe mai indietro:

“Non riavvolgerei il nastro. Sono felice di essere qui e ora e più che quello che è stato, mi interessa quello che sarà. (…) Arrivo da lui e si placa tutto”.

A quando le nozze? Ilaria ha dichiarato:

“Devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via WhatsApp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve…”.

La D’Amico e Buffon potrebbero sposarsi nel mese di giugno del 2024, ma nulla è certo.