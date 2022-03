Ilary Basi: la sua dieta per rimanere in forma

Ilary Blasi riesce a mantenersi così in forma grazie a un regime sano e a una dedizione costante per l'attività fisica, dal momento che pratica lo yoga.

Stare in forma non è mai semplice e i personaggi dello spettacolo lo sanno molto bene. Alcune donne suscitano invidia e ammirazione per il loro talento, ma anche per la linea invidiabile proprio come Ilary Blasi che, nonostante le tre gravidanze, riesce a essere sempre perfettamente in forma. Ecco quali sono i suoi segreti e cosa mangia.

Ilary Blasi

Ultimamente è balzata all’onore della cronaca rosa e del gossip per dei presunti tradimenti, ma Ilary Blasi ha dimostrato di tenere molto a determinati valori e sapersi difendere egregiamente. Al di là dei pettegolezzi, con il passare del tempo, ha saputo costruirsi una carriera di valore al punto da ottenere la stima di moltissimi colleghi.

Ilary Blasi nasce a Roma e fin da piccola dimostra di avere spiccato talento per la recitazione, al punto che all’età di tre anni è già ingaggiata in televisione per uno spot pubblicitario e a cinque anni è testimonial di diversi marchi. Il debutto vero e proprio nel mondo della televisione avviene nel 2001 quando diventa una delle Letterine del programma Passaparola condotto da Gerry Scotti nella fascia preserale.

Da quel momento, la sua carriera comincia a fare il balzo di qualità al punto che conduce programmi di qualità, quale Top of the Pops, il Festivalbar e per due anni è al fianco di Fabio Fazio in Che tempo che fa. È anche al Festival di Sanremo con Giorgio Panariello. Conduce Le Iene per ben 8 anni, oltre a due reality, ovvero Grande Fratello e L’isola dei famosi, tuttora in onda.

Ilary Blasi è nota anche come la signora Totti, da quando ha sposato il capitano della Roma, Francesco Totti dal quale ha avuto ben tre figli. Una conduttrice e showgirl di grande successo che piace moltissimo al pubblico e ai telespettatori al punto che la sua pagina Instagram vanta circa 1.8 milioni di follower.

Ilary Blasi: dieta

Ilary Blasi fa parlare di sé anche per il suo fisico perfetto. Cerchiamo di verificare come fa la nota showgirl a essere così in forma, nonostante abbia avuto tre gravidanze. In una intervista, la conduttrice ha raccontato il segreto della sua perfetta forma fisica ammettendo di curare molto l’alimentazione e praticare yoga.

Ha raccontato di fare yoga e di mangiare in maniera sana. La conduttrice ha rivelato di seguire una dieta equilibrata e bilanciata, mentre una volta a settimana si lascia andare a qualche peccato di gola concedendosi degli sfizi in più. Ilary Blasi, oltre all’alimentazione, cura molto anche l’attività fisica, praticando almeno 40 minuti di tapis roulant.

La sua dieta le permette di essere in forma e di avere una linea invidiabile. Un regime alimentare fatto di regole semplici ed essenziali, dai risultati validi e certificati. Non si sottopone a diete drastiche o rigide, ma consuma tantissima frutta e verdura insieme a delle piccole accortezze e buone abitudini.

Per essere così in forma, Ilary Blasi segue la dieta Sorrentino, che prende il nome da Nicola Sorrentino, un noto esperto in questo campo. Un regime alimentare che prevede il consumo di pasta a cena in modo da avere tutti i nutrienti che facciano bene all’organismo. Un regime molto simile alla dieta mediterranea e che permette di avere un fisico al top, proprio come la nota conduttrice.

