Ilary Blasi è stata avvistata a Roma in compagnia di un uomo che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Ilary Blasi: la presunta nuova fiamma

Ilary Blasi ha un nuovo amore? Nelle ultime ore il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto in cui si vede la conduttrice in un noto locale di Roma dove avrebbe cenato con un misterioso cavaliere il cui nome è Edoardo.

Sull’uomo non si sa molto ma, secondo il settimanale, si tratterebbe di un immobiliarista. Insieme ai due sarebbero state presenti anche alcune amiche della conduttrice, e pertanto non è dato sapere se tra i due sia in atto una liaison o soltanto un rapporto d’amicizia.

Ilary Blasi: la vita privata

Ilary Blasi è reduce dalla separazione da suo marito, Francesco Totti, annunciata con un comunicato ufficiale l’11 luglio scorso.

L’ex Capitano della Roma nel frattempo sembra aver ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi, con cui si vocifera che abbia affittato una nuova casa a Roma Nord. Ilary, dopo la separazione, ha manifestato l’intenzione di continuare a mantenere il massimo riserbo per il bene dei suoi figli. In tanti tra i fan della showgirl sono curiosi di sapere se l’uomo avvistato insieme a lei in un locale della Capitale possa essere davvero la sua nuova fiamma e se sulla questione emergeranno ulteriori particolari.

Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli.