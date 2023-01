Ilary Blasi a Parigi con Bastian: la frecciatina a Francesco Totti

Ilary Blasi ha trascorso l’ultimo weekend all’insegna dell’amore con il suo nuovo compagno, Bastian Muller, e sui social ha pubblicato quella che molti credono essere una frecciatina contro il suo ex, Francesco Totti.

Ilary Blasi a Parigi con Bastian

A diversi mesi di distanza dal suo addio ufficiale a Francesco Totti, Ilary Blasi è finalmente uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, Bastian Muller, che in queste ore ha taggato nelle foto del suo weekend a Parigi. Proprio nella Capitale dell’amore la conduttrice e showgirl ha trascorso il suo weekend romantico con l’imprenditore tedesco, ma non sembra aver dimenticato di scagliare una frecciatina contro il suo ex, Francesco Totti, che nel frattempo si è costruito una nuova vita al fianco di Noemi Bocchi.

Tra le tante storie pubblicate da Ilary via social non è infatti passata inosservata quella in cui si legge la scritta “Bourse de Commerce Pinault Collection”. Un dettaglio che sembra fare riferimento alle borse griffate, motivo di causa legale in corso, insieme all’affair Rolex con Totti.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e la conduttrice si è guardata bene dal rompere il silenzio in merito alla questione. In seguito al suo addio a Francesco Totti la conduttrice ha più volte dichiarato che avrebbe vissuto la separazione nel massimo riserbo al fine di proteggere i suoi figli.

Ilary non ha replicato neanche a quanto affermato dal suo ex contro di lei nella sua intervista scandalo.