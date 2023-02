Ilary Blasi a Roma con Bastian: la stoccata a Totti

Mentre Francesco Totti sembra essersi ormai costruito una nuova vita accanto alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra intenzionata a non nascondersi più insieme al suo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian.

Ilary Blasi e Bastian a Roma

Dopo un weekend trascorso in montagna in compagnia di amici, Bastian Muller ha raggiunto Ilary Blasi a Roma e in queste ore i due hanno postato alcune foto del centro della Capitale, dove si sono concessi una passeggiata romantica. A quanto pare la conduttrice sembra essere sempre più intenzionata a non nascondere la sua storia d’amore con l’imprenditore tedesco, con cui si vocifera che abbia trovato la serenità dopo l’addio al marito.

La conduttice ha anche condiviso sui social una foto fatta dallo stesso Bastian alla Fontana di Trevi, e in tanti si chiedono quali sviluppi avrà la liaison tra i due.

La casa di Totti e Noemi

Nel frattempo Francesco Totti è andato a vivere insieme alla flower designer Noemi Bocchi, con cui ha acquistato una nuova casa a Roma. Nelle ultime settimane si è vociferato che i due fossero entrati in crisi, ma la questione non ha trovato conferme.

L’ex calciatore non ha più parlato pubblicamente della sua vita privata né dei rapporti con la sua ex moglie, con cui sembra che nei prossimi mesi dovrà avere altri faccia a faccia in tribunale per mettere in chiaro gli atti del loro divorzio. I tre figli della coppia sarebbero rimasti a vivere con Ilary nella loro casa all’Eur, ma vedrebbero il padre ogni volta che possono.