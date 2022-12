Ilary Blasi a St. Moritz con la figlia Isabel: con loro c'è anche Sebastian

Ilary Blasi in vacanza a St. Moritz con la figlia Isabel: con loro c'è anche il nuovo fidanzato Sebastian.

In occasione del lungo ponte dell’Immacolata, Ilary Blasi ha lasciato Roma per trascorrere qualche giorno a Saint Moritz.

La conduttrice ha portato con sé la terza figlia Isabel e, anche se sta bene attenta a non mostrarlo sui social, con loro c’è anche il nuovo fidanzato Sebastian.

Ilary Blasi a St. Moritz con Isabel e Sebastian

Ilary Blasi sta trascorrendo qualche giorno a Saint Moritz in compagnia della terza figlia, la piccola Isabel. La conduttrice sta mostrando su Instagram alcuni attimi delle sue giornate in montagna, compreso il lussuoso albergo dove sta soggiornando.

Si tratta di una struttura luxury, che vanta piscine, spa, campi da tennis e da golf e che più ne ha ne metta. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, anche se Ilary è ben attenta a non mostrarlo sui social, con loro c’è anche il fidanzato Sebastian.

Ilary: Sebastian c’è, ma non c’è

A svelare che Sebastian è in montagna con Ilary e Isabel è Dagospia. Il portale di Roberto D’Agostino ha paparazzato la Blasi mentre si rilassa in un rifugio con l’imprenditore tedesco, l’amica Michelle Hunziker e un maestro di sci.

La relazione, a quanto pare, è di dominio pubblico.

Ilary Blasi tace su Sebastian

Dopo la paparazzata messa a segno dal settimanale Chi, la relazione tra Ilary e l’imprenditore tedesco è venuta a galla. Per il momento, però, la Blasi preferisce non commentare il gossip e sceglie il silenzio. Molto probabilmente, dopo la separazione da Francesco Totti farà il possibile per tenere i riflettori lontano dalla sua vita privata.