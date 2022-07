Ilary Blasi e Alessia Fabiani: tornano in auge le loro "serate memorabili" in quel di Milano.

Dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti sono finiti nel mirino della cronaca rosa. Prevedibile, tanto che la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ben prima del comunicato, aveva già acquistato i biglietti aerei per lei e i figli con direzione Tanzania.

Mentre lei si sta godendo la fuga, però, in Italia tornano in auge le “serate memorabili” che trascorreva con l’amica e collega Alessia Fabiani.

Quando Ilary Blasi si affacciava al mondo dello spettacolo era giovanissima, per cui è normale che si sia divertita un bel po’. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, che le ha dedicato un lungo articolo sul settimanale Oggi, la conduttrice usciva spesso con l’amica e collega Alessia Fabiani.

Le due, questo almeno quanto si legge, si concedevano “serate memorabili“.

Cornice delle “memorabili serate” era Milano, dove Ilary si era momentaneamente trasferita da Roma. Sul settimanale Oggi, si legge:

“Quando anni or sono la bellissima e ambiziosa ragazza della periferia romana fu scelta dalla storica responsabile casting Mediaset Gianna Tani per fare la Letterina a Passaparola aveva poco più di 20 anni e per quanto acerba ed inesperta non fece molta fatica ad accreditarsi tra i potenti dell’Azienda e tra i più noti ‘influencer’ (ai tempi ancora analogici) delle notti meneghine. Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia. A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche”.