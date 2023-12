Una foto di Ilary Blasi in vacanza con il suo Bastian e la figlia Isabel sta suscitando parecchie chiacchiere nelle ultime ore. Nella foto incriminata si vede infatti un anello di diamanti all’anulare della conduttrice.

Fidanzamento in arrivo?

Per Ilary e Bastian è un’eterna vacanza. In un anno di relazione la coppia ha viaggiato in lungo e in largo, dal Brasile alla Thailandia fino a festeggiare l’anniversario proprio qualche giorno fa a New York.

E, chissà, forse ora è il momento di fare il prossimo passo. In alcune fotografie scattate durante l’ultimo viaggio a Londra in compagnia di Bastian e della figlia Isabel, si vede infatti Ilary addentare un panino con al dito un anello di diamanti che prima non c’era.

Le frecciatine con Totti e Noemi Bocchi

Nel frattempo si continua a parlare anche del documentario Netflix di Ilary Blasi, Unica, e delle dichiarazioni fatte dalla conduttrice sul suo matrimonio. Stando a Ilary, l’ex marito Francesco Totti l’avrebbe tradita prima della separazione proprio con la compagna attuale, Noemi Bocchi.

A tal proposito ha commentato Totti: “Faccia e dica quello che vuole”. Mentre Noemi Bocchi avrebbe rivolto una frecciatina alla ex del compagno scrivendo su Instagram: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”.