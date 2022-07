Ilary Blasi: è Antonino Spinalbese l'uomo dei "messaggi segreti" che ha fatto infuriare Totti?

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Secondo un’indiscrezione bomba, il Capitano avrebbe scoperto dei “messaggi sospetti” sul cellulare della moglie. Ad averli scritti sarebbe stato Antonino Spinalbese.

Ilary Blasi: è Antonino Spinalbese l’uomo dei messaggi?

Con il dispiacere di milioni di fan, Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più marito e moglie. Mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha preso il primo aereo per la Tanzania con i figli e la sorella, il Capitano è rimasto a Roma per traslocare in una nuova casa. Da quando hanno annunciato la separazione, i due sono finiti al centro di un chiacchiericcio incessante, volto a scoprire i dettagli della rottura.

Secondo il Corriere della Sera, Francesco si sarebbe infuritato a causa di alcuni messaggi sospetti sul cellulare di Ilary. Chi l’avrebbe scritti? Pare Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.

Ilary e Antonino: l’indiscrezione

Sul Corriere della Sera si legge:

“Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”.

Stando a questa indiscrezione, quindi, Antonino avrebbe scritto dei messaggi parecchio ambigui ad Ilary, provocando così l’ira di Totti, che si è consolato con Noemi. Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati.

Ilary: rapporti tesi anche con Belen

Secondo The Pipol Gossip, i “messaggini compromettenti” scritti da Antonino a Ilary avrebbero fatto innervosire anche Belen Rodriguez. E’ per questo che le due primedonne di Mediaset, nell’ultimo anno, hanno avuto rapporti piuttosto tesi.

Anche in questo caso, non abbiamo conferme o smentite dalle diette interessate.