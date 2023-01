Ilary Blasi, bufera per la foto bollente: "Come ti sei ridotta"

Ilary Blasi è stata travolta dalle critiche via social per alcuni scatti bollenti della sua vacanza in Thailandia.

Ilary Blasi è stata travolta da una valanga di critiche per via degli scatti da lei pubblicati sui social durante la sua vacanza in Thailanda.

Ilary Blasi: le critiche per le foto bollenti

Attraverso i social Ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono seducente (e in alcuni casi in bikini) durante la sua ultima vacanza in Thailandia. La showgirl sarebbe volata a Bangkok in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, ma al momento i due hanno preferito non uscire allo scoperto. Sui social in moltissimi hanno preso di mira la showgirl per le sue foto più provocanti e qualcuno le ha scritto: “Ma come ti sei ridotta?”, e ancora: “Ormai è tutto un apparire, mostrare il lato B a che pro? Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla.

Peccato”.

La showgirl ha preferito non replicare alle critiche nei suoi confronti che, pochi giorni fa, erano state rivolte per gli stessi motivi anche a sua figlia Chanel (che per molti sarebbe identica alla stessa Ilary).

Il nuovo amore

Poco prima delle feste di Natale Ilary Blasi è stata avvistata in compagnia di Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui avrebbe trovato la serenità dopo il suo addio a Totti. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla liaison tra i due ma per adesso la conduttrice – che sta ancora affrontando il complicato divorzio da Francesco Totti – non ha rotto il silenzio sulla questione.