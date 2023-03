Ilary Blasi cancella le foto con Francesco Totti dal suo profilo Instagram: non torna indietro

Punto e a capo. Anche sui social. Ilary Blasi fa ancora un passo indietro rispetto alla sua storia con l’ex capitano della Roma Francesco Totti e conferma in modo definitivo una rottura irreversibile.

Via da Instagram tutte le tracce

Vent’anni cancellati. La conduttrice ha deciso di cancellare dal suo profilo Instagram le foto che la ritraggono in compagnia di quello che è ancora sulla carta suo marito. Tutte, tranne due: la prima, di settembre 2021 – quando probabilmente, stando ai loro racconti, erano già in crisi – a Disneyland Paris con la piccola Isabel; e la seconda, del 31 dicembre 2019, una foto della famiglia al completo alle Maldive per Capodanno.

Bastian Müller, la nuova fiamma di Ilary

Se Totti sembra aver ritrovato l’amore insieme a Noemi Bocchi, anche Ilary si mostra già al fianco di un altro uomo: si tratta dell’imprenditore tedesco Bastian Müller. Insomma, in attesa della prima udienza di separazione, fissata per il prossimo 14 marzo – e per cui i due sembrano lontanissimi dal raggiungimento di un accordo –, entrambi hanno già intrapreso nuove strade. Tuttavia, a differenza di Ilary, Francesco ha deciso di tenere per il momento le vecchie foto di coppia, forse a testimonianza di un amore importante e impossibile da cancellare con pochi click.