Ilary Blasi cancella Totti dalla sua vita: ecco cos'è successo sui social

Ilary Blasi è partita per Francoforte insieme al fidanzato Bastian Muller, ma intanto sui suoi canali social molti si sono accorti che sono sparite tutte le foto in cui era ritratta insieme al marito Francesco Totti.

Ilary Blasi cancella Totti dai social

A diversi mesi dal suo annuncio d’addio al marito Francesco Totti Ilary Blasi si sta godendo la sua nuova storia d’amore e in queste ore, a sorpresa, ha cancellato dai suoi canali social tutte le foto in cui era ritratta insieme al suo ex marito. Le uniche due eccezioni sono due foto in cui l’ex calciatore e la showgirl sono ritratti in vacanza insieme ai loro figli.

Al momento non è dato sapere perché Ilary abbia deciso solo ora di cancellare le foto insieme al suo ex marito e, secondo indiscrezioni, i due potrebbero scontrarsi in tribunale dove sono attesi il prossimo 14 marzo per la prima udienza. La showgirl ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla fine del suo matrimonio e si è detta intenzionata a continuare a farlo per il bene dei tre figli avuti insieme all’ex calciatore.

In tanti sono curiosi di sapere se prima o poi Ilary racconterà qualcosa di più durante le sue interviste televisive.