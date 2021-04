Ilary Blasi compie 40 anni, gli auguri di Totti: “Metà della vita passata insieme”

Ilary Blasi spegne 40 candeline il 28 aprile, e sui social non potevano mancare gli auguri di suo marito Francesco Totti.

Il 28 aprile 2021 Ilary Blasi spegne 40 candeline e suo marito Francesco Totti non ha mancato di farle gli auguri via social: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme..

ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio”, ha scritto l’ex campione della Roma postando alcune foto in cui è ritratto con Ilary. I due si sono conosciuti proprio quando la showgirl aveva 20 anni e aveva iniziato a lavorare come letterina a Passaparola. Totti ha più volte confessato di averla vista in tv e di aver capito subito che lei sarebbe stata la donna della sua vita.

L’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Dopo 20 anni d’amore e l’arrivo di 3 splendidi bambini la coppia è più felice che mai: sui social i due non mancano di condividere con i fan alcune immagini dei momenti trascorsi insieme e di recente proprio Totti ha mostrato un messaggio romantico che Ilary gli avrebbe lasciato sotto il cuscino. L’ex calciatore ha sempre ammesso il desiderio di avere un quarto figlio insieme alla moglie, che però non avrebbe acconsentito.

Ilary Blasi: il quarto figlio

Più volte Francesco Totti ha insistito per avere con sua moglie il loro quarto figlio, ma Ilary ha risposto pubblicamente e scherzosamente spiegando perché non vorrebbe avere un altro bambino: “Se lo voglio davvero? Cinquanta e cinquanta Da una parte sì: è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande…”. I due oggi sono più felici che mai insieme ai loro tre bambini, Cristian (che vuole seguire le orme del padre nel mondo del calcio), Chanel e Isabel.