Ilary Blasi con il look total black all’Isola dei Famosi, i fan: “Sei bellissima”

Ilary Blasi: il look total black

Durante l’undicesima puntata dello show la conduttrice ha deciso di sfoggiare un lungo abito total black firmato Judy Zhang con spalle scoperte. Per quanto riguarda le scarpe invece la showgirl ha sfoggiato un paio di tacchi a spillo Casadei, dal costo di 750 Euro circa. Il look è stato completato da un make up molto semplice ma d’effetto (grazie ad una pronunciata linea di eyeliner) e i capelli biondi scioli lungo la schiena.

Per questa edizione dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha scelto molti abiti lunghi che mettessero in risalto il suo fisico statuario e le sue lunghissime gambe. Insieme alla conduttrice nello studio dello show sono sempre presenti i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore proprio Tommaso Zorzi – ex vincitore del GF Vip 5 – ha svelato dettagli e retroscena sulla sua partecipazione al programma condotto dalla moglie di Francesco Totti.

Per Zorzi si tratta della prima esperienza televisiva come opinionista e in tanti non vedono l’ora di sapere se questa sarà la prima di una lunga serie di successi, per lui, nel mondo televisivo.