Ilary Blasi con il top tagliato sotto al seno: look audace per amore del nuovo fidanzato Bastian.

In vacanza a Parigi con il nuovo fidanzato Bastian Muller, Ilary Blasi ha sfoggiato un look audace.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha optato per un top tagliato sotto al seno che lascia poco spazio all’immaginazione.

Ilary Blasi con il top tagliato sotto al seno: il look

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Muller. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha trascorso l’ultimo weekend a Parigi con il nuovo fidanzato a he regalato ai fan le prime condivisioni social di coppia.

Per colpire e affondare il suo principe azzurro, Ilary ha scelto un look piuttosto audace, con tanto di top tagliato sotto al seno che lascia poco spazio all’immaginazione.

Ilary Blasi: i fan approvano il top tagliato sotto al seno

Ilary ha condiviso con i fan una “Parigi alternativa“, quella della movida e del divertimento. Per la grande occasione, ha optato per un look total black sexy e accattivante. Il top lascia pancia e schiena scoperti, rivelando l’underboob.

Ilary Blasi: dal look audace a quello elegante

Non solo il look con il top tagliato sotto al seno, ma anche un outfit più elegante. In occasione di una cena in un ristorante di lusso, Ilary ha optato per un abito in maglia a collo alto, di color lilla, impreziosito da piume sui polsini. Ovviamente, anche in questo caso c’è un dettaglio sexy: la schiena è completamente nuda.