Ilary Blasi contesa per l’intervista in cui racconterà i retroscena dell’addio a Totti

Più di un programma tv si starebbe contendendo l'attesissima intervista di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti.

Secondo indiscrezioni le principali trasmissioni tv si starebbero contenendo l’intervista in cui Ilary Blasi dovrebbe raccontare alcuni retroscena del suo addio al marito Francesco Totti.

Ilary Blasi: l’intervista

Da giorni circolano indiscrezioni riguardanti una presunta intervista in cui Ilary Blasi potrebbe raccontare alcuni retroscena sulla sua separazione dal marito, Francesco Totti.

Inizialmente si era ipotizzato che già a settembre la conduttrice potesse essere ospite del salotto tv dell’amica Silvia Toffanin, a Verissimo. Adesso si vocifera che anche a Belve, di Francesca Fagnani, possa svolgersi la clamorosa intervista. Per adesso comunque sulla questione non sono emerse conferme e Ilary Blasi si è chiusa nel massimo riserbo dopo il suo annuncio d’addio al marito (che, aveva precisato, si sarebbe svolto in forma privata).

Le smentite

A Belve e a Verissimo Ilary Blasi era già stata ospite negli scorsi mesi, quando aveva smentito con fermezza le indiscrezioni riguardanti il suo addio all’ex Capitano e aveva affermato che la loro relazione non sarebbe sopravvissuta a un tradimento. Proprio nelle scorse ore però, Francesco Totti è stato avvistato di nuovo sotto l’abitazione di Noemi Bocchi. In tanti si chiedono se lei sia la nuova fiamma dell’ex capitano e se sulla vicenda emergeranno ulteriori indiscrezioni in futuro.