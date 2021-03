Isola Dei Famosi, Dagospia su Ilary Blasi: “Non avrebbe fatto i salti di gioia per la Martani nel cast”.

Una delle concorrenti che sta facendo più discutere a L’Isola dei Famosi è Daniela Martani. La notizia della sua partecipazione aveva scatenato varie polemiche sul web e in televisione. Da sempre una accesa sostenitrice dei diritti degli animali, negli ultimi tempi, la Martani ha preso una posizione molto particolare e discutibile sul coronavirus.

In virtù di tutto ciò, stando ad alcune voci, la conduttrice del reality di Canale 5, non avrebbe ben preso la notizia della partecipazione della Martani. A lanciare questa notizia è stato Dagospia.

La reazione di Ilary Blasi

“La presenza di Daniela Martani all’Isola dei Famosi ha suscitato parecchie polemiche, una partecipazione ritenuta inopportuna per le sue uscite a dir poco infelici sul Covid. A Cologno Monzese gira voce che anche Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia per la Martani nel cast del reality, proprio la Blasi a ottobre scorso ha perso suo suocero Enzo, papà di Francesco Totti, per il Covid“.

Insomma, non è facile per Ilary, che ha vissuto in prima persona il Covid con la morte del papà di Francesco Totti, avere nel suo programma Daniela, che ha assunto delle posizioni negazioniste. Nel corso delle tre settimane di reality, c’è da dire, che Daniela sta facendo cambiare idea a molte persone e telespettatori. Anche Ilary sembra essere entrata in confidenza con lei. Non ci resta che vedere come si evolveranno le cose.